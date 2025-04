Polsi legati ai migranti in Albania Piantedosi | Normale Ma l’Autorità | Norme disattese sistematicamente

E tuttavia non è questione di opinioni, perché esistono direttive ministeriali sui trasferimenti dei migranti durante le operazioni di rimpatrio forzato che richiamano esplicitamene decisioni e normative europee.

Polsi legati ai migranti in Albania, Piantedosi: “Normale”. I 40 migranti in Albania, tra polsi legati e polizia in assetto antisommossa. Migranti sbarcati in manette, bufera sul ritorno in Albania. Edizione del 12 aprile 2025. Ammanettati e “scaricati”. I primi 40 deportati dall’Italia «. È arrivata in Albania la nave Libra con 40 migranti, Cecilia Strada: «Erano tutti ammanettati». Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da ilfattoquotidiano.it:) Polsi legati ai migranti in Albania, esistono delle regole. L’Autorità nazionale: “In Italia uso indiscriminato” - Le regole ci sono e sono recepite dalle direttive del Viminale. Ma l'Autorità nazionale riferisce di un ricorso alla coercizione "sistematico" e spesso "indiscriminato": il rapporto.

(Lo rende noto editorialedomani.it:) I 40 migranti in Albania, tra polsi legati e polizia in assetto antisommossa - A bordo del pattugliatore Libra della Marina militare, i trattenuti – persone private della libertà solo per non avere un permesso di soggiorno, ma di cui il Viminale non ha diffuso alcuna informazion ...

(Stando a quanto scrive msn.com:) È arrivata in Albania la nave Libra con 40 migranti, Cecilia Strada: «Erano tutti ammanettati» - Sono arrivati nel pomeriggio dell’11 aprile in Albania, a Shengjin, 40 migranti provenienti da diversi Centri di permanenza per il rimpatrio in Italia, a bordo della nave Libra salpata da Brindisi. Tu ...