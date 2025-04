Inter-news.it - Pio Esposito-Inter, la riflessione dopo il rinnovo. Una base definita!

Francesco Pioha appena rinnovato il suo contratto con l’fino al 2030. Partendo da unadi volontà condivisa, le due parti riflettono ora sulla strategia più adeguata per il futuro.IL PUNTO – Francesco Piorappresenta un elemento su cui l’punta con fiducia e convinzione per il futuro. A dimostrarlo in maniera plastica è ilsiglato tra le parti negli scorsi giorni, con la scadenza nel 2030 a definire in modo ulteriore quanto i nerazzurri considerino importante proseguire la propria avventura insieme al riparo da voci legate aessi esterni per il campano. In questo scenario, alle parti non resta che definire con attenzione ed estrema cura il futuro del calciatore italiano, nella consapevolezza di non dover lasciare qualcosa di intentato.Pioe l’scommettono su un futuro insieme: i prossimi passiLA STRATEGIA –aver ufficializzato il prolungamento del contratto di Piofino al 2030, l’è ora al lavoro per definire insieme al proprio centravanti il percorso ideale per una sua ulteriore crescita personale e professionale.