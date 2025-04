Piantedosi | in un anno -60% sbarchi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it 16.44 "I risultati che stiamo ottenendo sul fronte del contrasto all'immigrazione illegale sono il frutto del lavoro che il governo sta facendo da 2 anni e mezzo". Così il ministro dell'Interno al Med5 di Napoli. Nel 2024 -60% di arrivi e da 13mila rimpatri volontari sul 2023 Su Almasri, capo della polizia libica accusato di torture a migranti,arrestato in Italia e poi rilasciato:mai conosciuto,non ha mai interagito col governo su questioni migratorie".Fascette ai polsi dei migranti?E'normale procedura. Priorità resta lotta ai trafficanti.

Almasri - Piantedosi : "Espulso per ragioni di sicurezza - la misura più appropriata"

La sinistra è sulle barricate per il caso del generale libico Najeem Osema Almasri Habish, arrestato sabato a Torino su mandato della Corte penale internazionale, poi scarcerato e riaccompagnato a ...

Caso Almasri - indagati per favoreggiamento e peculato Meloni - Mantovano - Piantedosi e Nordio

La premier Giorgia Meloni insieme al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il salentino Alfredo Mantovano, al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al Guardasigilli Carlo Nordio sono...

Meloni indagata : favoreggiamento e peculato per il rimpatrio di Almasri. Avvisi di garanzia anche per Nordio - Piantedosi e Mantovano. La premier : «Non mi faccio intimidire»

Giorgia Meloni indagata per favoreggiamento e peculato per la vicenda del rimpartio del cittadino libico Almasri insieme a due ministri - della Giustizia e degli Interni - e un sottosegretario....

