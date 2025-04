Perché chiude subito Disastro The Couple Ilary raggiunta dalla clamorosa notizia

Couple ha avuto inizio da meno di una settimana, eppure la notizia peggiore potrebbe arrivare subito. Ilary Blasi è ritornata con grande entusiasmo a condurre nuovamente un reality show, ma le difficoltà sono già evidenti a tutti e la situazione potrebbe degenerare da un momento all'altro.A porre l'attenzione su The Couple è stato il sito Gossip e Tv a firma Silvia Federici, infatti il futuro del programma di Ilary Blasi sarebbe già fortemente a rischio. E stanno emergendo le possibili cause che potrebbero portare Mediaset ad optare per una chiusura anticipata e clamorosa.Leggi anche: "Guarda io quei due.". The Couple, Laura Maddaloni già al limite con Jasmine Carrisi e PierangeloThe Couple verso la chiusura anticipata: l'indiscrezione più bruttaDunque, finora The Couple non sta avendo il successo sperato.

