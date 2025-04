Per spiegare la Storia bastano i professori

Liberoquotidiano.it - Per spiegare la Storia bastano i professori Leggi su Liberoquotidiano.it Ha giustamente sollevato polemiche la risposta della presidente Anpi di Varese a uno studente di Luino che accusava i partigiani comunisti di voler abbracciare la dittatura comunista sovietica. «Ti prenderei a sberle!». Ma l'episodio è solo l'ultimo di una lunga carrellata di eventi – tra gli ultimi la lettera dell'Anpi in cui si chiedeva agli studenti di un liceo di Carpi di aderire al tesseramento – che dimostrano che l'idea dell'ex ministro di Renzi Stefania Giannini di autorizzare le lezioni dell'Anpi nelle scuole con la scusa della diffusione dei valori di democrazia, libertà e antifascismo con apposito protocollo è stata pessima, controproducente e nociva. Era il 2014 e da allora il protocollo è stato sempre rinnovato, anche dal ministro Valditara dopo un tira e molla che ha impegnato non pochi esponenti della sinistra in un luttuoso piagnisteo che ha alla fine ottenuto lo scopo.

