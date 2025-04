Pavia raid su auto in sosta con martelletto frangivetro | tre arrestati in flagranza dalla polizia

Pavia, 12 aprile 2025 - Con un martelletto frangivetro ha mandato in frantumi i finestrini di due auto parcheggiate e ha rubato uno zainetto, mentre i complici facevano da palo. Uno è riuscito a fuggire, ma tre sono stati arrestati dalla polizia, accusati di furto e tentato furto in concorso. Si tratta di tre cittadini sudamericani residenti nel Milanese, a Pioltello, due di nazionalità cubana, di 41 e 44 anni, e un colombiano 34enne. È successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 11 aprile, in viale Brambilla a Pavia. Indagini della polizia e arresto Nei giorni precedenti c'erano già stati dei raid pomeridiani tra le auto in sosta sul Lungoticino e al Ticinello, dov'erano state segnalate sempre tre o quattro persone viste poi allontanarsi a bordo di una Citroen C4. Così la polizia ha disposto dei servizi mirati e l'auto sospetta è stata intercettata ieri pomeriggio da un equipaggio in borghese della squadra Mobile in via Carpanelli. Ilgiorno.it - Pavia, raid su auto in sosta con martelletto frangivetro: tre arrestati in flagranza dalla polizia Leggi su Ilgiorno.it , 12 aprile 2025 - Con unha mandato in frantumi i finestrini di dueparcheggiate e ha rubato uno zainetto, mentre i complici facevano da palo. Uno è riuscito a fuggire, ma tre sono stati, accusati di furto e tentato furto in concorso. Si tratta di tre cittadini sudamericani residenti nel Milanese, a Pioltello, due di nazionalità cubana, di 41 e 44 anni, e un colombiano 34enne. È successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 11 aprile, in viale Brambilla a. Indagini dellae arresto Nei giorni precedenti c'erano già stati deipomeridiani tra leinsul Lungoticino e al Ticinello, dov'erano state segnalate sempre tre o quattro persone viste poi allontanarsi a bordo di una Citroen C4. Così laha disposto dei servizi mirati e l'sospetta è stata intercettata ieri pomeriggio da un equipaggio in borghese della squadra Mobile in via Carpanelli.

