Pastore attacca Thiago Motta | Si è fatto odiare da tutto l’ambiente Non si allena una squadra importante come la Juve in questo modo

JuventusNews24Pastore, giornalista, ha espresso il suo pensiero sull’esperienza di Thiago Motta alla Juve: l’attacco all’ex allenatore è totaleGiuseppe Pastore ha rilasciato un’intervista in ESCLUSIVA ai microfoni di JuventusNews24. Nel corso della chiacchierata, il giornalista ha bollato come un fallimento totale l’esperienza di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Ecco le sue parole.PAROLE – «Sì è così, d’altra parte il peggiore degli aspetti di Motta era proprio il fatto di essersi fatto odiare quasi da tutto l’ambiente. questo chiaramente è un errore, un atteggiamento totalmente sbagliato su cui Motta dovrà riflettere anche per la sua carriera perché insomma non si allena una squadra importante in questo modo, con questo atteggiamento e con questa poca disponibilità al confronto e anche ad ammettere degli errori, cosa che non aveva fatto nemmeno nella famosa intervista al Corriere della Sera a Veltroni. Juventusnews24.com - Pastore attacca Thiago Motta: «Si è fatto odiare da tutto l’ambiente. Non si allena una squadra importante come la Juve in questo modo» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, giornalista, ha espresso il suo pensiero sull’esperienza dialla: l’attacco all’extore è totaleGiuseppeha rilasciato un’intervista in ESCLUSIVA ai microfoni dintusNews24. Nel corso della chiacchierata, il giornalista ha bollatoun fallimento totale l’esperienza disulla panchina dellantus. Ecco le sue parole.PAROLE – «Sì è così, d’altra parte il peggiore degli aspetti diera proprio ildi essersiquasi dachiaramente è un errore, un atteggiamento totalmente sbagliato su cuidovrà riflettere anche per la sua carriera perché insomma non siunain, conatteggiamento e con questa poca disponibilità al confronto e anche ad ammettere degli errori, cosa che non avevanemmeno nella famosa intervista al Corriere della Sera a Veltroni.

