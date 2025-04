Passa l’Arlecchino treno unico al mondo | spettacolo sui binari della Milano-Lecco

Lecco), 12 aprile 2025 – L'Arlecchino sui binari della Milano – Lecco. No, non la maschera, ma il mitico treno ETR 252, chiamato appunto Arlecchino. E' un esemplare unico al mondo. L'altro giorno il convoglio è sfrecciato sui binari della linea Milano – Lecco. A immortalare il raro evento ci ha pensato Massimo Testa, professore di 54 anni, ma soprattutto appassionato ed esperto di treni e servizio di trasporto ferroviario, che ha filmato l'Arlecchino mentre Passava da Merate, tra le stazioni di Cernusco Lombardone e Olgiate Molgora. L'Arlecchino L'Arlecchino era un rapido, una sorta di Frecciarossa degli anni '60. L'inaugurazione avvenne a Roma il 23 luglio 1960, per le Olimpiadi di Roma. Dagli stabilimenti della Ernesto Breda, gli stesi del forse più conosciuto Settebello, ne sono usciti 4 esemplari, ma ne è rimasto solo uno. Ilgiorno.it - Passa l’Arlecchino, treno unico al mondo: spettacolo sui binari della Milano-Lecco Leggi su Ilgiorno.it Merate (), 12 aprile 2025 – L'Arlecchino sui. No, non la maschera, ma il miticoETR 252, chiamato appunto Arlecchino. E' un esemplareal. L'altro giorno il convoglio è sfrecciato suilinea. A immortalare il raro evento ci ha pensato Massimo Testa, professore di 54 anni, ma soprattutto appassionato ed esperto di treni e servizio di trasporto ferroviario, che ha filmato l'Arlecchino mentreva da Merate, tra le stazioni di Cernusco Lombardone e Olgiate Molgora. L'Arlecchino L'Arlecchino era un rapido, una sorta di Frecciarossa degli anni '60. L'inaugurazione avvenne a Roma il 23 luglio 1960, per le Olimpiadi di Roma. Dagli stabilimentiErnesto Breda, gli stesi del forse più conosciuto Settebello, ne sono usciti 4 esemplari, ma ne è rimasto solo uno.

