Parigi-Roubaix femminile 2025 | capolavoro di Pauline Ferrand-Prevot Splendida seconda Letizia Borghesi

Parigi-Roubaix particolare, piena di capovolgimenti di fronte, quella che abbiamo vissuto oggi al femminile. L’Inferno del Nord, giunto alla sua quinta edizione tra le donne, ha visto trionfare la padrona di casa Pauline Ferrand-Prévot, che a 33 anni torna al top nella disciplina (lei che era stata campionessa del mondo nel 2014 per poi dedicarsi con successo alla mountain bike).L’atleta della Visma Lease a Bike ha sfruttato il momento giusto per evadere dal gruppo, guadagnare un margine importante ed arrivare in solitaria nel Velodromo, potendo festeggiare davanti al pubblico amico.Sono mancate le protagoniste più attese, che si sono mosse forse in anticipo, non facendosi trovare pronte nel momento clou. Al secondo posto, anticipando il plotoncino delle big, troviamo un’azzurra: eccellente Letizia Borghesi, già spettacolare al Fiandre, che coglie il risultato migliore della carriera. Oasport.it - Parigi-Roubaix femminile 2025: capolavoro di Pauline Ferrand-Prevot. Splendida seconda Letizia Borghesi Leggi su Oasport.it Unaparticolare, piena di capovolgimenti di fronte, quella che abbiamo vissuto oggi al. L’Inferno del Nord, giunto alla sua quinta edizione tra le donne, ha visto trionfare la padrona di casa-Prévot, che a 33 anni torna al top nella disciplina (lei che era stata campionessa del mondo nel 2014 per poi dedicarsi con successo alla mountain bike).L’atleta della Visma Lease a Bike ha sfruttato il momento giusto per evadere dal gruppo, guadagnare un margine importante ed arrivare in solitaria nel Velodromo, potendo festeggiare davanti al pubblico amico.Sono mancate le protagoniste più attese, che si sono mosse forse in anticipo, non facendosi trovare pronte nel momento clou. Al secondo posto, anticipando il plotoncino delle big, troviamo un’azzurra: eccellente, già spettacolare al Fiandre, che coglie il risultato migliore della carriera.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA : comincia il primo tratto in pavé della corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Foratura anche per Kirstie Van Haaften (Cofidis Women Team) e Vittoria Guazzini (FDJ – SUEZ). 14.47 Subito foratura per Floortje Mackaij, corritrice ...

Parigi-Roubaix 2025 - i timori dell'UAE Team Emirates XRG per Pogacar : "Speriamo non vada"

Roma, 10 marzo 2025 - Dopo la vittoria senza molti problemi dell'UAE Tour 2025, la prima corsa di un giorno della nuova stagione si è chiusa con l'ennesimo trionfo, ma qualche segno l'ha lasciato, ...

Parigi-Roubaix 2025 : Tadej Pogacar favorito n.1 alla prima partecipazione?

È l’uomo del momento, lo è praticamente da anni, ancor di più dopo domenica. Il modo in cui Tadej Pogacar ha vinto, anzi dominato, il Giro delle Fiandre ha strabiliato sempre più gli addetti ai ...

Parigi Roubaix 2025: percorso e dove vedere la corsa maschile e femminile in diretta e streaming | Ciclismo. Ciclismo, Parigi-Roubaix femminile 2025: dove vedere in tv e streaming la corsa. Parigi-Roubaix Donne: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv. Parigi-Roubaix 2025: percorso, favoriti e dove vederla in TV. Parigi-Roubaix donne LIVE! Balsamo sogna in grande, Kopecky a caccia del bis. La diretta scritta. Parigi-Roubaix 2025, si parte! Startlist e percorso della gara più attesa di ciclismo su strada. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è oasport.it:) Parigi-Roubaix femminile 2025 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Kopecky favorita, Balsamo ci crede - Rispetto all’equivalente in campo maschile vanta una storia decisamente più breve, in pochi anni però è già diventata un riferimento fondamentale nel ...

(In base a quanto diffuso da oasport.it:) LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA: Kopecky favorita, assente Longo Borghini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Parigi-Roubaix femminile 2025, terza classica monumento ...

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Roubaix, la last dance di Lizzie Deignan: “Che bello non dover parlare più di parità nel ciclismo” - La prima vincitrice della Regina delle Classiche al femminile lascerà a fine stagione. Al via anche le campionesse olimpiche Consonni e Guazzini ...