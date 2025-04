Parigi-Roubaix 2025 femminile a Ferrand-Prévot Letizia Borghesi seconda

Roubaix (Francia), 12 aprile 2025 - La Parigi-Roubaix arriva alla quinta edizione femminile: partenza da Denain e arrivo nel celebre velodromo dopo 148,5 km di pavé, caldo e polvere. Per la prima volta vince una francese, e che francese: la debuttante (nonostante l'età) Pauline Ferrand-Prévot trionfa nettamente beffando il gruppo delle migliori con un assolo perentorio, preceduto da una caduta all'ingresso del settore 12 causata tra l'altro da una sua compagna di squadra. A distanza di 1', completeranno il podio Letizia Borghesi (che aveva forato insieme alla sorella Giada) e Lorena Wiebes, mentre la campionessa iridata Lotte Kopecky, dopo aver provato invano a fare il vuoto sui tratti in pavé, cede totalmente nel finale: nella top 10, per quanto riguarda l'Italia, orfana di Elisa Longo Borghini, ci sono anche Maria Giulia Confalonieri, Elisa Balsamo e Chiara Consonni. Sport.quotidiano.net - Parigi-Roubaix 2025 femminile a Ferrand-Prévot. Letizia Borghesi seconda Leggi su Sport.quotidiano.net (Francia), 12 aprile- Laarriva alla quinta edizione: partenza da Denain e arrivo nel celebre velodromo dopo 148,5 km di pavé, caldo e polvere. Per la prima volta vince una francese, e che francese: la debuttante (nonostante l'età) Paulinetrionfa nettamente beffando il gruppo delle migliori con un assolo perentorio, preceduto da una caduta all'ingresso del settore 12 causata tra l'altro da una sua compagna di squadra. A distanza di 1', completeranno il podio(che aveva forato insieme alla sorella Giada) e Lorena Wiebes, mentre la campionessa iridata Lotte Kopecky, dopo aver provato invano a fare il vuoto sui tratti in pavé, cede totalmente nel finale: nella top 10, per quanto riguarda l'Italia, orfana di Elisa Longo Borghini, ci sono anche Maria Giulia Confalonieri, Elisa Balsamo e Chiara Consonni.

