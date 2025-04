Papa Francesco delega il cardinal Sandri per la messa delle Palme

Papa Francesco ha delegato il cardinal Leonardo Sandri a presiedere la messa della Domenica delle Palme il 13 aprile. Sulla presenza del pontefice in qualche forma, invece, “non ci sono previsioni”. Lo ha detto la sala stampa vaticana.L’assenza di Papa Francesco, che tradizionalmente apre con questa celebrazione la Settimana Santa, segna un ulteriore passo nei segnali di fragilità fisica che lo stesso Bergoglio ha mostrato durante gli ultimi mesi.L'articolo Papa Francesco delega il cardinal Sandri per la messa delle Palme L'Opinionista. Lopinionista.it - Papa Francesco delega il cardinal Sandri per la messa delle Palme Leggi su Lopinionista.it CITTA’ DEL VATICANO –hato ilLeonardoa presiedere ladella Domenicail 13 aprile. Sulla presenza del pontefice in qualche forma, invece, “non ci sono previsioni”. Lo ha detto la sala stampa vaticana.L’assenza di, che tradizionalmente apre con questa celebrazione la Settimana Santa, segna un ulteriore passo nei segnali di fragilità fisica che lo stesso Bergoglio ha mostrato durante gli ultimi mesi.L'articoloilper laL'Opinionista.

Potrebbe interessarti anche:

Papa Francesco - finalmente una buona notizia : cosa succede

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l’Angelus di domani. (Continua a leggere dopo la ...

Papa Francesco - visita a sorpresa a S.Pietro

Il papa in mattinata ha sorpreso tutti con una visita in Basilica. Ha salutato i tecnici che stavano restaurando la Cattedra e, come ultimo atto della sua visita, ha omaggiato la tomba di san Pio ...

“Cosa ha detto quando ha capito”. Papa Francesco per due volte vicino alla morte : parla il medico

Dopo un mese e mezzo vissuto sul filo del rasoio, Papa Francesco è stato dimesso dall’Ospedale Gemelli. Una notizia che segna finalmente un momento di sollievo dopo settimane di ansia, speculazioni ...

“Costretto a delegare”: chi supplisce al Pontefice frenato dalla malattia. Il Cardinal Segretario di Stato Parolin sul Corriere della Sera: il Papa non ha mai smesso di governare la Chiesa. Quaresima, De Donatis presiederà la liturgia delle ceneri all’Aventino. Il Papa invoca il cessate il fuoco. E annuncia 21 nuovi cardinali (4 italiani). Il Cardinale Pablo Virgilio David torna a Guardialfiera da “Principe di Santa Romana Chiesa”. Quaresima, il Cardinale De Donatis: "Intensificare la preghiera". Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di lopinionista.it che:) Papa Francesco delega il cardinal Sandri per la messa delle Palme - CITTA' DEL VATICANO - Papa Francesco ha delegato il cardinal Leonardo Sandri a presiedere la messa della Domenica delle Palme il 13 aprile. Sulla presenza ...

(A darne comunicazione è rainews.it:) Il Papa migliora, ma ancora incerta la sua presenza ai riti pasquali - Per il Pontefice progressi sia dal punto di vista motorio che respiratorio, ma nessuna previsione sulla Settimana Santa. La Messa della Domenica delle Palme, il 13 aprile, sarà celebrata dal cardinale ...

(Lo rende noto gaeta.it:) Papa Francesco: miglioramenti significativi nella salute e deleghe per le celebrazioni - Miglioramenti nella salute di Papa Francesco, che continua la convalescenza senza intoppi; delega al cardinale Sandri per le celebrazioni della Domenica delle Palme, mantenendo il legame con i fedeli.