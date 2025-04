Inter-news.it - Palmeri sicuro: «Inter? Calendario difficile! Napoli può fare 7 su 7»

Tancredisi è pronunciato sul tema delle prossime sfide di Serie A per, indicando come ildegli azzurri sia nettamente più agevole rispetto a quello dei nerazzurri.LA DIFFERENZA – L’è momentaneamente in testa alla classifica della Serie A con 3 punti di vantaggio sulsecondo. La squadra nerazzurra, attesa dal match casalingo contro il Cagliari previsto oggi 12 aprile alle ore 18 allo Stadio San Siro, si trova a dover fronteggiare molti più impegni rispetto alla più diretta rivale in Serie A. A ciò si aggiunge anche la difficoltà delle sfide ancora da disputare, come rimarcato da Tancredisu Sportitalia.it: «L’è molto più in difficoltà da questo punto di vista. Prendiamo in esame solo le avversarie mancanti in Serie A. Beh, non c’è praticamente confronto.