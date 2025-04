Palermo è morto il bimbo di 4 anni ferito nell' incidente con la minimoto





È morto il bimbo di 4 anni ricoverato all'ospedale Di Cristina di Palermo, rimasto gravemente ferito, lunedì pomeriggio, dopo un incidente a bordo di una minimoto. Il bambino sarebbe stato a bordo del mezzo a benzina, provvisto di rotelle, che è andato a sbattere contro un muro. Le condizioni sono apparse complicate da subito ai sanitari intervenuti nel quartiere Boccadifalco. Il piccolo è stato subito soccorso dal padre ed è stato prima trasportato all'ospedale Ingrassia e poi al Di Cristina dove è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico, a causa delle lesioni gravissime riportate in seguito allo schianto, ma è rimasto in coma. Ieri i medici hanno avviato l'iter per l'accertamento della morte celebrale, concluso con il decesso. Sono gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilevi per tentare di ricostruire la dinamica. Agi.it - Palermo, è morto il bimbo di 4 anni ferito nell'incidente con la minimoto Leggi su Agi.it AGIildi 4ricoverato all'ospedale Di Cristina di, rimasto gravemente, lunedì pomeriggio, dopo una bordo di una. Il bambino sarebbe stato a bordo del mezzo a benzina, provvisto di rotelle, che è andato a sbattere contro un muro. Le condizioni sono apparse complicate da subito ai sanitari intervenuti nel quartiere Boccadifalco. Il piccolo è stato subito soccorso dal padre ed è stato prima trasportato all'ospedale Ingrassia e poi al Di Cristina dove è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico, a causa delle lesioni gravissime riportate in seguito allo schianto, ma è rimasto in coma. Ieri i medici hanno avviato l'iter per l'accertamento della morte celebrale, concluso con il decesso. Sono gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilevi per tentare di ricostruire la dinamica.

Potrebbe interessarti anche:

Chi è Vincenzo Giova - il marittimo napoletano morto in un incidente sul lavoro a Palermo

Vincenzo Giova, 52 anni, è morto a Catania durante le operazioni di carico e scarico di un eurocargo. Rabbia dei sindacati: "Morto per guadagnarsi da vivere"Continua a leggere

Una vita a curare i bambini della Nefrologia pediatrica di Palermo : è morto il dottor Giovanni Pavone

Un dottore umile, sempre disponibile, discreto, attento coi piccoli pazienti che aveva in cura. La sanità palermitana è a lutto per la morte di Giovanni Pavone, nefrologo pediatrico in servizio ...

Morto Luca Beatrice - critico di fama internazionale : fu docente all'Accademia di Belle Arti di Palermo

Il critico d'arte, curatore, saggista e giornalista Luca Beatrice, presidente della Fondazione La Quadriennale di Roma, specialista di pittura e scultura contemporanea tra i maggiori per fama e ...

Incidente con la minimoto a Palermo, morto bimbo di 4 anni. Incidente con la minimoto, morto bimbo di 4 anni dopo 4 giorni di agonia. Si schianta contro un muretto con la sua minimoto: morto bimbo di 4 anni a Palermo, dubbi sull'incidente. Palermo, con la minimoto contro un muretto: morto bimbo di 4 anni | Dubbi sulla dinamica dell'incidente. Thomas Viviano: il bambino di 4 anni morto dopo l'incidente in minimoto. Thomas Viviano morto a 4 anni per un incidente in minimoto a Palermo, è deceduto dopo quattro giorni di agonia. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su msn.com:) Palermo, è morto il bimbo di 4 anni ferito nell'incidente con la minimoto - AGI -- È morto il bimbo di 4 anni ricoverato all'ospedale Di Cristina di Palermo, rimasto gravemente ferito, lunedì pomeriggio, dopo un incidente a bordo di una minimoto. Il bambino sarebbe stato a b ...

(Da quanto emerge da msn.com:) Palermo, morto bimbo di 4 anni dopo un incidente con la minimoto - Le condizioni del piccolo Thomas Viviano, apparse disperate fin dal momento del ricovero in ospedale, sono precipitate nella notte dopo quattro giorni di agonia ...

(A riportarlo è notizie.it:) Palermo, morto bimbo di 4 anni: si schianta in minimoto contro un muretto, proseguono le indagini - Un tragico incidente si è verificato nel quartiere Boccadifalco, a Palermo, dove un bambino di quattro anni, Thomas Viviano, è morto dopo essere rimasto ferito in un incidente con una minimoto ...