Operaio di 35 anni morto schiacciato da una porta blindata nel Trapanese | la stava trasportando per una consegna

stava trasportando una porta blindata per una consegna quando, per cause ancora da chiarire, è stato travolto dalla pesante struttura. Un Operaio di 35 anni è morto all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove era stato trasportato giovedì dopo un incidente sul lavoro.L’uomo, Pietro Zito, originario di Montelepre ma residente a Cinisi, dipendente di una ditta di infissi di Carini, stava consegnando una porta a Milliscemi nel Trapanese, dove è avvenuto l’incidente.Durante le operazioni di trasporto o di scarico della pesante struttura, però, qualcosa è andato storto: la porta ha travolto l’Operaio, schiacciandolo. Immediati i soccorsi: il 35enne è stato trasportato subito all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani ed è stato poi trasferito prima all’ospedale Civico di Palermo e successivamente al Trauma Center di Villa Sofia, struttura specializzata nella gestione dei traumi più complessi. Ilfattoquotidiano.it - Operaio di 35 anni morto schiacciato da una porta blindata nel Trapanese: la stava trasportando per una consegna Leggi su Ilfattoquotidiano.it trasndo unaper unaquando, per cause ancora da chiarire, è stato travolto dalla pesante struttura. Undi 35all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove era stato trasto giovedì dopo un incidente sul lavoro.L’uomo, Pietro Zito, originario di Montelepre ma residente a Cinisi, dipendente di una ditta di infissi di Carini,ndo unaa Milliscemi nel, dove è avvenuto l’incidente.Durante le operazioni di trasporto o di scarico della pesante struttura, però, qualcosa è andato storto: laha travolto l’, schiacciandolo. Immediati i soccorsi: il 35enne è stato trasto subito all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani ed è stato poi trasferito prima all’ospedale Civico di Palermo e successivamente al Trauma Center di Villa Sofia, struttura specializzata nella gestione dei traumi più complessi.

