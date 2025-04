Onu | Gaza zona morte post-apocalittica

Gaza è una realtà postapocalittica. Tutto è stato distrutto, i combattimenti continuano. La zona è diventata una specie di zona di morte per la popolazione". E' l'allarme lanciato dal commissario generale dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Lazzrini, all'emittente tv Al Jazeera. "Stiamo assistendo all'emergere di una sorta di interruzione post-apocalittica della guerra", ha sottolineato. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 10.55 "La realtà aè una realtà. Tutto è stato distrutto, i combattimenti continuano. Laè diventata una specie didiper la popolazione". E' l'allarme lanciato dal commissario generale dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Lazzrini, all'emittente tv Al Jazeera. "Stiamo assistendo all'emergere di una sorta di interruzionedella guerra", ha sottolineato.

Potrebbe interessarti anche:

Guerra a Gaza - le news in diretta : Netanyahu oggi incontra Trump in Usa. Idf ordina evacuazione forzata per la zona centrale della Striscia

Guerra a Gaza, le news in diretta di oggi lunedì 7 aprile: Israele ordina evacuazione forzata per la zona centrale della Striscia. Intanto Netanyahu oggi a Washington per incontrare Trump.Continua a ...

Gaza - nuova offensiva di terra dell’esercito israeliano : «Espandere la zona di sicurezza»

L’esercito israeliano ha annunciato di aver avviato una nuova operazione di terra nella zona orientale di Gaza City: «Nelle ultime ore le truppe hanno iniziato a condurre attività di terra nell’area ...

Israele pianifica di incorporare Rafah nella zona cuscinetto a sud di Gaza

L'esercito israeliano si sta preparando a incorporare la città di Rafah e i quartieri circostanti nel sud di Gaza nella zona cuscinetto che sta creando lungo il confine con l'Egitto. Lo rivela ...

Onu: Gaza è diventata una zona di morte post-apocalittica. Il grido di allarme dell'Onu: 'Gaza è diventata una zona di morte post-apocalittica'. Onu:"Gaza zona morte post-apocalittica". Onu, Gaza è diventata una zona di morte post-apocalittica. M.O., media: "Tre attacchi aerei Usa nella capitale dello Yemen". Israele-Hamas, le ultime notizie di oggi | L'Onu: Gaza è diventata una zona di morte post-apocalittica. Israele licenzierà i riservisti che hanno criticato la guerra. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da rainews.it:) Onu:"Gaza zona morte post-apocalittica" - "La realtà a Gaza è una realtà post- apocalittica. Tutto è stato distrutto, i combattimenti continuano. La zona è diventata una specie di zona di morte per la popolazione". E' l'allarme lanciato dal ...

(Lo rende noto msn.com:) Gaza, Onu: “È diventata una zona di morte post-apocalittica” - “Gaza è stata ridotta in macerie, è stata completamente distrutta e sopravvivere è diventata una lotta quotidiana. La realtà di Gaza è una sorta di realtà post-apocalittica, tutto è stato distrutto. È ...

(In base a quanto diffuso da msn.com:) Onu, Gaza è diventata una zona di morte post-apocalittica - "La realtà a Gaza è una realtà post-apocalittica: tutto è stato distrutto, i combattimenti continuano, la zona è diventata una specie di zona di morte per la popolazione e stiamo sostanzialmente assis ...