Nuove linee guida sui colloqui intimi in carcere | verso il riconoscimento dei diritti affettivi dei detenuti

Le recenti linee guida emanate dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) rappresentano una svolta importante per il sistema penitenziario italiano, introducendo nuovi criteri per la gestione dei colloqui intimi dei detenuti. Queste disposizioni seguono la sentenza n. 10/2024 della Corte Costituzionale, che ha ribadito l'importanza del diritto affettivo per le persone detenute.Con queste Nuove regole, il DAP stabilisce che i colloqui intimi possano durare al massimo due ore e potranno avvenire con la stessa frequenza dei colloqui visivi mensili. Tuttavia, l'accesso a questi incontri è limitato ai coniugi o alle persone stabilmente conviventi con i detenuti, e gli incontri si terranno solo in locali appositamente attrezzati, che non potranno essere chiusi dall'interno. La sorveglianza, infatti, sarà affidata al personale di polizia penitenziaria, che controllerà e ispezionerà il locale prima e dopo ogni colloquio.

