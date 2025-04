Nuova sorpresa del Papa stavolta Santa Maria Maggiore | un mazzo di rose bianche per la Madonna

sorpresa di Papa Francesco , che oggi si è recato senza preavviso nella storica basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio all’icona della Salus Populi Romani, una delle più importanti e venerate rappresentazioni della Madonna , a lui particolarmente cara. Il Papa ha portato con sé un mazzo di rose bianche e si è fermato in preghiera per circa un quarto d’ora. Vestito. Feedpress.me - Nuova sorpresa del Papa, stavolta Santa Maria Maggiore: un mazzo di rose bianche per la Madonna Leggi su Feedpress.me Un nuovo blitz adiFrancesco , che oggi si è recato senza preavviso nella storica basilica diper rendere omaggio all’icona della Salus Populi Romani, una delle più importanti e venerate rappresentazioni della, a lui particolarmente cara. Ilha portato con sé undie si è fermato in preghiera per circa un quarto d’ora. Vestito.

Potrebbe interessarti anche:

Il Vaticano “spiega” la sorpresa del Papa a San Pietro : “Era a Santa Marta - ha espresso un desiderio”

Migliora papa Francesco, che “è stato contento di incontrare le persone”, fa sapere la sala stampa vaticana spiegando che Bergoglio ieri stava facendo una passeggiata a Santa Marta "quando ha ...

Papa Francesco - visita a sorpresa a S.Pietro

Il papa in mattinata ha sorpreso tutti con una visita in Basilica. Ha salutato i tecnici che stavano restaurando la Cattedra e, come ultimo atto della sua visita, ha omaggiato la tomba di san Pio ...

"Musica strumento di pace" : il videomessaggio a sorpresa del Papa

A Sanremo, il Festival della canzone italiana che tiene incollati alla tv gli italiani, non mancano i colpi di scena. "Carissimo Carlo, ho ancora nel cuore il ricordo della Giornata Mondiale dei ...

Nuova sorpresa del Papa, stavolta a Santa Maria Maggiore. Nuova sorpresa del Papa, stavolta Santa Maria Maggiore. Nuova sorpresa di Papa Francesco: stavolta è a Santa Maria Maggiore. Nuovo blitz di papa Francesco, stavolta senza poncho: la sorpresa nella basilica di Santa Maria Maggiore - Il video. Nuova sorpresa del Papa, stavolta Santa Maria Maggiore: un mazzo di rose bianche per la Madonna. Papa Francesco, nuova sorpresa: stavolta a Santa Maria Maggiore (con i naselli per l'ossigeno). Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Papa Francesco, nuova sorpresa: stavolta a Santa Maria Maggiore (con i naselli per l'ossigeno) - Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco. E' arrivato ora nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus populi romani a lui tanto cara. Il Papa, la visita ...

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Nuova sorpresa di Papa Francesco: stavolta è a Santa Maria Maggiore - Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco. È arrivato ora nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus populi romani a lui ...

(Come si legge su msn.com:) Nuova sorpresa del Papa, stavolta a Santa Maria Maggiore - Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco: è arrivato nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus populi romani a lui tanto cara. Come era stato fatto sapere ieri dalla sala stampa dell ...