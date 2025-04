Nuoto Assoluti a Riccione | tutti a inseguire il pass Mondiale mentre si intravede un ampio ricambio generazionale

Riccione, da domenica 13 a giovedì 17 aprile, vanno in scena i Campionati Italiani Assoluti Unipol 2025, primo snodo cruciale del quadriennio olimpico con l'obiettivo però di formare una squadra competitiva ai Mondiali di luglio e agosto a Singapore. Saranno 685 gli atleti al via, con 369 uomini e 316 donne pronti a contendersi i posti che contano.E' il primo campionato Assoluto della storia con la prospettiva olimpica di 50 rana, dorso e farfalla: una scelta, quella del CIO comunicata tre giorni fa, che cambia non poco le prospettive di alcuni atleti specialisti della velocità e che regala speranze anche all'Italia del Nuoto. A Riccione non mancano i grandi nomi: Simona Quadarella, guidata dal nuovo tecnico Gianluca Belfiore, si cimenterà su tutte le distanze del mezzofondo, Benedetta Pilato sarà al via nei 50, 100 e 200 rana, oltre che nei 50 farfalla, Nicolò Martinenghi, campione olimpico, affronterà l'intero programma della rana.

