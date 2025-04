Nucleare Iran Teheran | Colloqui conclusi clima costruttivo nel confronto con gli Usa

Iran sia un Paese felice, ma non può avere armi nucleari" Tgcom24.mediaset.it - Nucleare Iran, Teheran: "Colloqui conclusi, clima costruttivo nel confronto con gli Usa" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il dialogo riprenderà la prossima settimana. Breve scambio diretto tra i negoziatori delle due parti al termine dei negoziati. Trump: "Voglio che l'sia un Paese felice, ma non può avere armi nucleari"

Nucleare Iran - al via negoziati con Usa

14.30 Iniziati in Oman i colloqui indiretti tra Iran e Usa sul programma nucleare iraniano. Nel 2018, durante il primo mandato Trump, gli Usa erano usciti dal precedente accordo. I delegati ...

Pechino - 'dialogo e negoziati per una soluzione a nucleare Iran'

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha ribadito che la questione nucleare di Teheran dovrebbe essere risolta attraverso il "dialogo", incontrando i vice ministri degli Esteri russo e iraniano, ...

Trump : «Furioso con Putin - se saboterà i negoziati imporrò dazi sul petrolio. Iran? Patto nucleare o bombardiamo». E riparla di terzo mandato alla Casa Bianca

Tra qualche giorno si parleranno nuovamente al telefono. Nonostante con Vladimir Putin «ci sia un ottimo rapporto», il presidente americano ieri in una intervista al canale Nbc ha...

() Nucleare Iran, Teheran: "Colloqui conclusi, clima costruttivo nel confronto con gli Usa" - Si sono conclusi in Oman i colloqui indiretti sul nucleare tra Iran e Stati Uniti. Nel suo comunicato finale, Teheran dice che l'atmosfera è stata "positiva e costruttiva" precisando che il confronto ...

(Come indicato da tg.la7.it:) Nucleare: il giorno dei colloqui Usa-Iran in Oman. Trump: "Teheran non può avere l'arma atomica" - Donald Trump, dopo aver annunciato l'incontro ma anche minacciato l'Iran di "conseguenze se non si produrrà nessun accordo", in queste ore ha dichiarato: "Voglio che l'Iran sia un Paese bellissimo, ...

(Come riportato da msn.com:) Nucleare, Iran: “Obiettivo è raggiungere accordo equo con gli Usa” - Sul nucleare l’Iran sottolinea che l”obiettivo è raggiungere un accordo equo con gli Usa“. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è in Oman per intrattenere dei colloqui con gli Stati Uniti ...