Nonna investita mentre passeggia coi nipotini di 3 e 4 anni sul marciapiede è tragedia

tragedia a Palermo, dove una tranquilla passeggiata si è trasformata in un incubo. Vincenza Lombardo, 65 anni, è morta dopo essere stata investita da un’automobile mentre si trovava sul marciapiede con i suoi due nipotini, di soli 3 e 4 anni. L’incidente è avvenuto in via Portella della Ginestra, all’altezza del civico 8, in una zona abitualmente frequentata da famiglie. A travolgere la donna e i bambini è stata una Fiat Seicento, vecchio modello, condotta da una ragazza di 24 anni, che avrebbe perso improvvisamente il controllo del veicolo.Secondo le prime ricostruzioni, l’auto ha sbandato, abbattuto alcune fioriere e poi ha travolto in pieno la donna e i piccoli, che stavano camminando lungo il marciapiede. L’impatto è stato devastante. Le ambulanze, giunte sul posto in pochi minuti, hanno trasportato i tre feriti in codice rosso: la Nonna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Civico, dove però i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Leggi su Caffeinamagazine.it a Palermo, dove una tranquillata si è trasformata in un incubo. Vincenza Lombardo, 65, è morta dopo essere statada un’automobilesi trovava sulcon i suoi due, di soli 3 e 4. L’incidente è avvenuto in via Portella della Ginestra, all’altezza del civico 8, in una zona abitualmente frequentata da famiglie. A travolgere la donna e i bambini è stata una Fiat Seicento, vecchio modello, condotta da una ragazza di 24, che avrebbe perso improvvisamente il controllo del veicolo.Secondo le prime ricostruzioni, l’auto ha sbandato, abbattuto alcune fioriere e poi ha travolto in pieno la donna e i piccoli, che stavano camminando lungo il. L’impatto è stato devastante. Le ambulanze, giunte sul posto in pochi minuti, hanno trasportato i tre feriti in codice rosso: laè stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Civico, dove però i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

