Non cambio opinione | Federica Pellegrini replica alle critiche per le frasi non corrette su Sinner

opinione, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo. Non ho altro da aggiungere“. Con questo post pubblicato sul proprio account X, Federica Pellegrini ha risposto alle critiche per aver detto che “Sinner è stato trattato diversamente dal 99% degli altri atleti” nel corso di un’intervista concessa a La Repubblica ieri, 11 aprile 2025.“Jannik è molto amato e dunque viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere, e questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi“, aveva dichiarato l’ex campionessa di nuoto. Una frase difficile da condividere, almeno sulla base dei fatti emersi: per Sinner, come per tutti gli altri atleti, è stata chiesta la sospensione dell’attività agonistica dopo la sua positività. Ilfattoquotidiano.it - “Non cambio opinione”: Federica Pellegrini replica alle critiche per le frasi (non corrette) su Sinner Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Rimango della mia pacata, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo. Non ho altro da aggiungere“. Con questo post pubblicato sul proprio account X,ha rispostoper aver detto che “è stato trattato diversamente dal 99% degli altri atleti” nel corso di un’intervista concessa a La Repubblica ieri, 11 aprile 2025.“Jannik è molto amato e dunque viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere, e questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi“, aveva dichiarato l’ex campionessa di nuoto. Una frase difficile da condividere, almeno sulla base dei fatti emersi: per, come per tutti gli altri atleti, è stata chiesta la sospensione dell’attività agonistica dopo la sua positività.

