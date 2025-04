Niente scuola né amici per la 14enne picchiata da mamma e nonno se non portava il velo Il terrore del matrimonio forzato confidato in classe

nonno sono stati denunciati dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia per le presunte restrizioni e vessazioni imposte a una nipote quattordicenne residente nella Bassa Reggiana. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura di Reggio Emilia, i due avrebbero costretto la giovane a indossare il velo fin dall’età di 14 anni e le avrebbero impedito di proseguire gli studi, vietandole l’iscrizione alle scuole superiori.Niente Tv, cellulare e amici maschiLe restrizioni non si sarebbero limitate all’abbigliamento e all’istruzione. La quattordicenne non avrebbe potuto guardare la televisione, indossare abiti occidentali, possedere un telefono cellulare o frequentare amicizie maschili. Le sarebbe stata inoltre negata la possibilità di praticare attività sportive e sarebbe stata minacciata di essere riportata in Pakistan. Leggi su Open.online Una madre e unsono stati denunciati dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia per le presunte restrizioni e vessazioni imposte a una nipote quattordicenne residente nella Bassa Reggiana. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura di Reggio Emilia, i due avrebbero costretto la giovane a indossare ilfin dall’età di 14 anni e le avrebbero impedito di proseguire gli studi, vietandole l’iscrizione alle scuole superiori.Tv, cellulare emaschiLe restrizioni non si sarebbero limitate all’abbigliamento e all’istruzione. La quattordicenne non avrebbe potuto guardare la televisione, indossare abiti occidentali, possedere un telefono cellulare o frequentarezie maschili. Le sarebbe stata inoltre negata la possibilità di praticare attività sportive e sarebbe stata minacciata di essere riportata in Pakistan.

Niente scuola, né amici per la 14enne, picchiata da mamma e nonno se non portava il velo. Il terrore del matrimonio forzato confidato in classe. "La scuola non serve": niente sport né amici per una 14enne pakistana, ma solo botte. Denunciati madre e nonno. VIDEO.

