Niente dazi su Pc smartphone e chip cinesi Ennesima sorpresa di Trump Prodotti vitali per gli Usa

dazi, togli i dazi. Alza i dazi, sospendi i dazi. Strategia studiata o no, resta il fatto che Trump un giorno sì e l’altro pure cambia le carte in tavola: che sia per pressioni, opportunità o perché si è accorto di “aver sbagliato i calcoli”, questa è la realtà. E l’ultima novità sarebbe la decisione di escludere alcuni Prodotti cinesi (i più necessari per l’America, dai dazi). ARM INDUSTRIA PRODUZIONE FABBRICAZIONE FABBRICAZIONI MICROchip MICROchipS SEMICONDUTTORE SEMICONDUTTORI MICROPROCESSORE MICROPROCESSORI GENERATE IA AI TECH MICRO chip TECNOLOGIA L'amministrazione Trump avrebbe infatti esentato smartphone, computer e altri Prodotti elettronici come i chip di memoria dai cosiddetti dazi reciproci, mossa che potrà avvantaggiare colossi del settore come Apple e Samsung Electronics. Quotidiano.net - Niente dazi su Pc, smartphone e chip cinesi. Ennesima sorpresa di Trump. Prodotti vitali per gli Usa Leggi su Quotidiano.net Milano, 12 aprile 2025 – Metti i, togli i. Alza i, sospendi i. Strategia studiata o no, resta il fatto cheun giorno sì e l’altro pure cambia le carte in tavola: che sia per pressioni, opportunità o perché si è accorto di “aver sbagliato i calcoli”, questa è la realtà. E l’ultima novità sarebbe la decisione di escludere alcuni(i più necessari per l’America, dai). ARM INDUSTRIA PRODUZIONE FABBRICAZIONE FABBRICAZIONI MICROMICROS SEMICONDUTTORE SEMICONDUTTORI MICROPROCESSORE MICROPROCESSORI GENERATE IA AI TECH MICROTECNOLOGIA L'amministrazioneavrebbe infatti esentato, computer e altrielettronici come idi memoria dai cosiddettireciproci, mossa che potrà avvantaggiare colossi del settore come Apple e Samsung Electronics.

