Nicolas Vuignier racconta il setup di Swatch Nines Snow 2025

Nicolas Vuignier è il connubio perfetto per incarnare lo spirito di Swatch Nines Snow. L’atleta svizzero classe 1990 ha grande esperienza nel mondo dello sci, alla quale nel corso del tempo ha accompagnato la passione per l’arte e per la regia, aspetti che riesce ad esprimere grazie alle numerose partnership e al suo canale YouTube. Dopo l’ingresso nello Swatch Proteam, ‘Nico’ ha partecipato attivamente alla progettazione del setup di Swatch Nines, che da tre edizioni fa base fissa a Schilthorn, una montagna a 2.500 metri di altezza situata nel Canton Berna.Come è cominciata la tua esperienza con Swatch Nines?“Sono entrato in questo team nel 2018, ora è passato un po’ di tempo. Sono stato coinvolto nel progetto Nines da subito, disegnando un percorso a forma di orologio. Da allora continuo a partecipare attivamente, continuando comunque la mia attività nello sci”. Leggi su Sportface.it è il connubio perfetto per incarnare lo spirito di. L’atleta svizzero classe 1990 ha grande esperienza nel mondo dello sci, alla quale nel corso del tempo ha accompagnato la passione per l’arte e per la regia, aspetti che riesce ad esprimere grazie alle numerose partnership e al suo canale YouTube. Dopo l’ingresso nelloProteam, ‘Nico’ ha partecipato attivamente alla progettazione deldi, che da tre edizioni fa base fissa a Schilthorn, una montagna a 2.500 metri di altezza situata nel Canton Berna.Come è cominciata la tua esperienza con?“Sono entrato in questo team nel 2018, ora è passato un po’ di tempo. Sono stato coinvolto nel progettoda subito, disegnando un percorso a forma di orologio. Da allora continuo a partecipare attivamente, continuando comunque la mia attività nello sci”.

Potrebbe interessarti anche:

Nico Zacek - fondatore di Swatch Nines : “Con questi eventi ridiamo agli atleti divertimento e spensieratezza”

Swatch Nines Snow 2025 è pronto ad entrare definitivamente nel vivo, con l’evento organizzato dall’azienda di orologi svizzera che vedrà l’apertura al pubblico il 12 aprile. 50 atleti tra snowboard ...

La storia di Patti Zhou - la più giovane allo Swatch Nines Snow 2025 : “Un onore far parte del team - sogno i Giochi Olimpici”

La storia di Patti Zhou, astro nascente dello snowboard e del surf, si presenta praticamente da sola. Classe 2011, l’atleta di Pechino ha da poco compiuto tredici anni e sembra già avere le idee ...

È in arrivo un nuovo MoonSwatch - prepariamoci alla Luna Rosa di aprile - per un nuovo capitolo della collabo tra Swatch e Omega

Ogni volta che esce un nuovo MoonSwatch è the same old story. Indizi sulla pagina IG di Swatch che stuzzicano la curiosità dei fan più sfegatati della grande collabo tra Omega e Swatch, e che, con ...

Nicolas Vuignier racconta il setup di Swatch Nines Snow 2025. Pagelle Venezia-Monza 1-0: Fila decisivo, Idzes-Cande solidi. Male Caldirola e Birindelli. Ne parlano su altre fonti