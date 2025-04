Nepal Kathmandu in festa per il Seto Machindranath | il tradizionale festival dei carri

Kathmandu è iniziata la celebrazione del Seto Machindranath, lo storico festival dei carri che ogni anno anima le strade della capitale del Nepal. La manifestazione, che dura tre giorni, è dedicata alla divinità conosciuta come Machindranath Bianco (dal colore chiaro del suo volto dipinto) e coinvolge la comunità Newar, popolazione indigena della città. Machindranath è venerato sia dagli induisti sia dai buddisti, che durante la festa si riuniscono per pregare e chiedere prosperità e lunga vita. Nei giorni precedenti l'evento, gli abitanti costruiscono un imponente carro di legno alto diversi metri, sul quale viene posta l'effigie della divinità. Il carro viene trainato a mano attraverso i vicoli e i cortili del centro storico di Kathmandu, grazie a spesse corde tirate da fedeli e volontari. Tgcom24.mediaset.it - Nepal, Kathmandu in festa per il Seto Machindranath: il tradizionale festival dei carri Leggi su Tgcom24.mediaset.it è iniziata la celebrazione del, lo storicodeiche ogni anno anima le strade della capitale del. La manizione, che dura tre giorni, è dedicata alla divinità conosciuta comeBianco (dal colore chiaro del suo volto dipinto) e coinvolge la comunità Newar, popolazione indigena della città.è venerato sia dagli induisti sia dai buddisti, che durante lasi riuniscono per pregare e chiedere prosperità e lunga vita. Nei giorni precedenti l'evento, gli abitanti costruiscono un imponente carro di legno alto diversi metri, sul quale viene posta l'effigie della divinità. Il carro viene trainato a mano attraverso i vicoli e i cortili del centro storico di, grazie a spesse corde tirate da fedeli e volontari.

