Napoli cambia tassa rifiuti | Scatta la riduzione per 200mila famiglie

tassa sui rifiuti,. Ilmattino.it - Napoli, cambia tassa rifiuti: «Scatta la riduzione per 200mila famiglie» Leggi su Ilmattino.it È la prima volta che nell?era della legge dei sindaci votati direttamente dai cittadini, cioè dal 1994, che il Comune abbassa le tasse. Si parte dalla Tari, lasui,.

Cavriglia - importanti novità relative alla tassa sui rifiuti

Arezzo, 6 febbraio 2025 – Da quest’anno l’Amministrazione Comunale ha attuato alcune importanti novità relative alla tassa sui rifiuti (Tari). La più rilevante è che l’importo sarà suddiviso in tre ...

Taglio sulla tassa rifiuti - se ne discute in consiglio comunale

Riduzione della tassa sui rifiuti ed agevolazioni per alcune categorie, sono i temi centrali del prossimo consiglio comunale di Cesa. Il presidente dell’assise Domenico Mangiacapra ha convocato una ...

Tari fino a 595 euro : dove si paga di più per la tassa sui rifiuti

Si scrive Tari, si traduce tassa. È l'imposta che, dal 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ma il suo costo varia a seconda delle varie ...

Napoli, cambia tassa rifiuti: «Scatta la riduzione per 200mila famiglie» - È la prima volta che nell'era della legge dei sindaci votati direttamente dai cittadini, cioè dal 1994, che il Comune abbassa le tasse. Si parte dalla Tari, la Tassa sui ...

Napoli, Tari: 15mila nuovi contribuenti e 3,3 milioni dalla tassa di soggiorno - La Giunta Manfredi vara per la prima volta una riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti. A beneficiarne tutte le famiglie che occupano appartamenti inferiori a 75 metri quadri, vale a ...

Tassa sui rifiuti, arriva il taglio a Napoli: chi potrà beneficiarne - "Un primo passo, ancora parziale, cominciamo dalle famiglie che hanno case piccole e medie, ma è un giusto segnale per la città e per i napoletani che hanno sempre pagato. Importante anche che per gli ..."