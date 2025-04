Napoli 2500 | la Rivoluzione del ’99 rivive nel Museo Digitale di Palazzo Serra di Cassano

Museo Digitale, un crocevia di storia, arte e cultura per Napoli 2500. Palazzo Serra di Cassano, storica dimora della famiglia, uno dei luoghi più affascinanti di Napoli in Via Monte di Dio, diventa palcoscenico di un’esperienza immersiva e interattiva, arricchita da realtà aumentata, che guida i visitatori in un viaggio tra gli elementi artistici, architettonici e storici del Palazzo. Il progetto realizzato grazie a un finanziamento dell’Unione Europea (Next Generation EU) tramite Invitalia, è promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici insieme al Comune di Napoli all’interno delle celebrazioni di Napoli 2500 ed è stato presentato dalla direttrice artistica di Napoli 2500, Laura Valente, con il presidente dell’Istituto Massimiliano Marotta, la curatrice Ferdinanda Li Vigni, Massimo Lucidi, Aretina Bellizzi e Arturo Martorelli. Leggi su Ildenaro.it All’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nasce il, un crocevia di storia, arte e cultura perdi, storica dimora della famiglia, uno dei luoghi più affascinanti diin Via Monte di Dio, diventa palcoscenico di un’esperienza immersiva e interattiva, arricchita da realtà aumentata, che guida i visitatori in un viaggio tra gli elementi artistici, architettonici e storici del. Il progetto realizzato grazie a un finanziamento dell’Unione Europea (Next Generation EU) tramite Invitalia, è promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici insieme al Comune diall’interno delle celebrazioni died è stato presentato dalla direttrice artistica di, Laura Valente, con il presidente dell’Istituto Massimiliano Marotta, la curatrice Ferdinanda Li Vigni, Massimo Lucidi, Aretina Bellizzi e Arturo Martorelli.

Napoli 2500: la Rivoluzione del '99 rivive nel Museo Digitale di Palazzo Serra di Cassano.

