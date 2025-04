Mussolini non sarà più cittadino pratese | il consiglio comunale revocherà al duce la cittadinanza onoraria

Il consiglio comunale di Prato revocherà nel corso della prossima seduta (prevista per il 17 aprile) la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale. L'atto è stato presentato stamani dalla sindaca Ilaria Bugetti, dal presidente del consiglio comunale.

Prato, 11 aprile 2025 - Alla vigilia dell'80esimo anniversario della Liberazione nazionale, approderà in Consiglio comunale il 17 aprile la revoca della cittadinanza onoraria della città di Prato a ...

Il consiglio comunale di Salò (Brescia), la città sul lago di Garda simbolo della Repubblica sociale italiana, ha revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. La mozione presentata dal ...

Ieri sera il consiglio comunale di Salò, comune in provincia di Brescia, ha preso una decisione storica, approvando la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, che l’aveva ricevuta più ...

