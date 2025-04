Musetti-De Minaur Montecarlo 2025 | l’azzurro rimonta la semifinale si decide al terzo set

Musetti vince il secondo set della semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2025 contro Alex De Minaur. Dopo un 6-1 da incubo in favore dell'australiano, l'azzurro ha preso in mano la partita e ha ritrovato il suo gioco, riuscendo con un 6-4 a portare la sfida al terzo set. Ora si decide chi affronterà Carlos Alcaraz nella finale del torneo sulla terra rossa del Principato.Articolo in aggiornamentoL'articolo Musetti-De Minaur, Montecarlo 2025: l'azzurro rimonta, la semifinale si decide al terzo set proviene da Il Fatto Quotidiano.

