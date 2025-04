Mugello oltre trenta volontari a lavoro per ripulire il Rovigo

trenta i volontari coinvolti nell’intervento di bonifica per cominciare a rimuovere gli 800mila metri cubi di rifiuti riemersi nel torrente Rovigo, dopo l’ondata di maltempo di marzo scorso. L’intervento, organizzato dal Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina, vede. Firenzetoday.it - Mugello, oltre trenta volontari a lavoro per ripulire il Rovigo Leggi su Firenzetoday.it Sono più dicoinvolti nell’intervento di bonifica per cominciare a rimuovere gli 800mila metri cubi di rifiuti riemersi nel torrente, dopo l’ondata di maltempo di marzo scorso. L’intervento, organizzato dal Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina, vede.

Mugello, i volontari al lavoro per ripulire il torrente Rovigo. Vicchio, il resoconto dell’impegno dei volontari: oltre 200 persone in azione per spalare fango e aiutare i cittadini. Toscana ed Emilia Romagna, oggi è allerta arancione per rischio idraulico - Protezione civile di Firenze ha gestito oltre 2.700 chiamate. Maltempo Toscana: ancora strade chiuse e oltre 200 isolati in provincia di Firenze. Maltempo, le misericordie fiorentine in aiuto alle popolazioni di Marradi e dell’Emilia / FOTO. Maltempo in Mugello, il sindaco di Vicchio: “Servono misure straordinarie, urgente lo stato di emergenza nazionale”. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da gonews.it:) Mugello, le Misericordie fiorentine al lavoro per ripulire il torrente Rovigo - Più di 30 volontari coinvolti in un intervento di bonifica per cominciare a rimuovere gli 800 mila metri cubi di rifiuti riemersi nel torrente Rovigo dopo ...

(Stando a quanto scrive lanazione.it:) Il Mugello resta ferito. Volontari, fango e isolati: "La situazione è grave. Servono risorse subito" - Ieri è tornato il sole, ed è apparsa, in modo ancor più chiaro, la gravità della situazione causata dall’alluvione in Mugello. Tanto fango, tanti danni, ed anche tanti volontari al lavoro.

(Come indicato da informazione.it:) notizie dal Mugello » Divieto ai volontari di andare sul Rovigo, le considerazioni di Giovanni Zorn - Ha fatto arrabbiare molti l'ordinanza che vieta ai non addetti ai lavori l'accesso al torrente Rovigo, oggetto nelle ultime settimane di grande attenzione visto il quantitativo impressionante di rifiu ...