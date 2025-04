Mugello i volontari al lavoro per ripulire il torrente Rovigo

volontari coinvolti in un intervento di bonifica per cominciare a rimuovere gli 800 mila metri cubi di rifiuti riemersi nel torrente Rovigo dopo l’alluvione di marzo. È l’intervento organizzato oggi dal Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina, che vede impegnati sul posto 14 volontari della Misericordia di Firenzuola, che stanno operando lungo il corso del fiume per rimuovere i rifiuti e mettere in sicurezza l’area. Students raising hands while teacher asking them questions in classroom Le operazioni coinvolgono complessivamente circa 30 volontari, in collaborazione con Anpas, Vab e Croce Rossa Italiana. I lavori si svolgono nell’arco della giornata, dalle 9 alle 17, e rappresentano il primo passo per il risanamento ambientale di una zona profondamente colpita dal maltempo di marzo, dopo che una frana ha portato alla luce una vecchia discarica, attiva oltre cinquant’anni fa e da tempo dimenticata. Lanazione.it - Mugello, i volontari al lavoro per ripulire il torrente Rovigo Leggi su Lanazione.it Firenzuola (Firenze), 12 aprile 2025 – Più di 30coinvolti in un intervento di bonifica per cominciare a rimuovere gli 800 mila metri cubi di rifiuti riemersi neldopo l’alluvione di marzo. È l’intervento organizzato oggi dal Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina, che vede impegnati sul posto 14della Misericordia di Firenzuola, che stanno operando lungo il corso del fiume per rimuovere i rifiuti e mettere in sicurezza l’area. Students raising hands while teacher asking them questions in classroom Le operazioni coinvolgono complessivamente circa 30, in collaborazione con Anpas, Vab e Croce Rossa Italiana. I lavori si svolgono nell’arco della giornata, dalle 9 alle 17, e rappresentano il primo passo per il risanamento ambientale di una zona profondamente colpita dal maltempo di marzo, dopo che una frana ha portato alla luce una vecchia discarica, attiva oltre cinquant’anni fa e da tempo dimenticata.

