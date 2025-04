MotoGp ancora pole Marquez in Qatar Caduta per Bagnaia

Marquez partirà in pole position nel Gp del Qatar, seguito dal fratello Alex Marquez. Cade invece Pecco Bagnaia: il pilota Ducati, trionfatore ad Austin e terzo nella classifica Piloti di MotoGp, è scivolato durante il Q2, a poco più di quattro minuti dal termine delle qualifiche, all'ingresso in una curva del circuito.

