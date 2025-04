Moto3 Josè Antonio Rueda domina le libere a Lusail 6 Luca Lunetta

libere 2 della Moto3. Sul circuito di Lusail, in Qatar, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) con il tempo di 2.03.357. Lo spagnolo, leader della classifica piloti e dominatore delle pre-qualifiche, si dimostra il pilota più veloce della categoria in vista della gara di domani.Seconda posizione per Adrian Fernandez (Leopard Racing) con un distacco di 0.272 dal connazionale. Terzo David Muñoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che è riuscito ad anticipare Joel Kelso (LEVELUP-MTA). L’australiano conclude la sua prova con un gap dal leader di 0.399. Conclude la top 5 Angel Piqueras, già secondo nelle pre-qualifiche.Primo italiano nella FP2 è Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse) che conclude la prova con il crono di 2. Oasport.it - Moto3, Josè Antonio Rueda domina le libere a Lusail. 6° Luca Lunetta Leggi su Oasport.it Si sono da poco completate le prove2 della. Sul circuito di, in Qatar, la migliore prestazione è stata fatta segnare da(Red Bull KTM Ajo) con il tempo di 2.03.357. Lo spagnolo, leader della classifica piloti etore delle pre-qualifiche, si dimostra il pilota più veloce della categoria in vista della gara di domani.Seconda posizione per Adrian Fernandez (Leopard Racing) con un distacco di 0.272 dal connazionale. Terzo David Muñoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che è riuscito ad anticipare Joel Kelso (LEVELUP-MTA). L’australiano conclude la sua prova con un gap dal leader di 0.399. Conclude la top 5 Angel Piqueras, già secondo nelle pre-qualifiche.Primo italiano nella FP2 è(SIC58 Squadra Corse) che conclude la prova con il crono di 2.

