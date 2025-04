Feedpress.me - Morto il giornalista Rai Giuseppe Carrisi: nato a Delianuova, era cresciuto a Messina

Il sindacato Unirai esprime «cordoglio per la scomparsa di, 62 anni,in provincia di Reggio Calabria ma(sua città d'adozione) , in seguito a un infarto. Era undel Giornale Radio Rai , conduttore di Gr2 e Gr3, autore di Speciali». In precedenza, aveva lavorato al settimanale «Gente» poi passato a Rai Internazionale come inviato.