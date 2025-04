Morto il giornalista Rai Giuseppe Carrisi | chi era la carriera e la passione per l’Africa

Morto improvvisamente Giuseppe Carrisi, conduttore e caposervizio del GR3, edizioni dell'alba. Nato a Delianova (Reggio Calabria), classe 1962, aveva anche lavorato al GR Parlamento, all'editing del GR2 e a lungo nella redazione Esteri. "Grande appassionato dell'Africa, un collega sempre attento e gentile del quale sentiremo la mancanza. Siamo vicini alla famiglia", si legge nel comunicato dell'Esecutivo Usigrai che ha diffuso la notizia. giornalista Rai, ma anche scrittore e documentarista. Carrisi aveva iniziato a scrivere per il settimanale Gente e si era occupato delle stragi mafiose di Capaci e Via d’Amelio per Radio Vaticana, per poi essere assunto nella tv pubblica. Ha realizzato numerosi reportage da zone di guerra (Palestina, Sierra Leone, Uganda, Burundi, Costa D'Avorio, Liberia, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Rwanda, Sudan). Quotidiano.net - Morto il giornalista Rai Giuseppe Carrisi: chi era, la carriera e la passione per l’Africa Leggi su Quotidiano.net Roma, 12 aprile 2025 - Lutto nel mondo del giornalismo. Èimprovvisamente, conduttore e caposervizio del GR3, edizioni dell'alba. Nato a Delianova (Reggio Calabria), classe 1962, aveva anche lavorato al GR Parlamento, all'editing del GR2 e a lungo nella redazione Esteri. "Grande appassionato dell'Africa, un collega sempre attento e gentile del quale sentiremo la mancanza. Siamo vicini alla famiglia", si legge nel comunicato dell'Esecutivo Usigrai che ha diffuso la notizia.Rai, ma anche scrittore e documentarista.aveva iniziato a scrivere per il settimanale Gente e si era occupato delle stragi mafiose di Capaci e Via d’Amelio per Radio Vaticana, per poi essere assunto nella tv pubblica. Ha realizzato numerosi reportage da zone di guerra (Palestina, Sierra Leone, Uganda, Burundi, Costa D'Avorio, Liberia, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Rwanda, Sudan).

