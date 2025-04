Liberoquotidiano.it - Morto Graziano Mesina: era stato appena scarcerato

. L'ex latitante del banditismo sardo aveva compiuto 83 anni lo scorso 4 aprile: ieri aveva lasciato il carcere di Opera per essere trasferito in ospedale a causa di una malattia terminale. Era impossibilitato a muoversi e definito "non trasportabile":ieri eratrasferito ai domiciliari nel reparto detenuti del San Paolo di Milano. Per la terza volta nella sua vita, l'ex primula rossa del banditismo sardo aveva lasciato il carcere, questa volta non per un'evasione o per una grazia, ma per motivi di salute gravissimi. "Il differimento della pena, in una condizione di così precaria esistenza, non può essere limitato a un ricovero in un reparto detentivo di un ospedale milanese, ciò significa che è ancora indi detenzione. Pur esprimendo vivo apprezzamento per l'accoglimento dell'ultima istanza delle avvocate Goddi e Vernier, seppure in termini limitativi della libertà, ritengo sia arrivato il momento di consentire adi poter tornare in Sardegna e, seppure in un ospedale, poter rivedere i familiari", aveva affermato Maria Grazia Caligaris, referente dell'associazione Socialismo Diritti Riforme, che più volte era intervenuta sul trasferimento e la permanenza nel carcere di Opera di