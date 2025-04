Morto Franco Abruzzo decano dei giornalisti lombardi Sui suoi manuali hanno studiato generazioni di praticanti

suoi manuali hanno studiato generazioni di praticanti giornalisti: Il giornalista, la legge e l'esame di Stato, Guida del giornalista e soprattutto il Codice dell'informazione e della comunicazione. Sul portale che portava il suo nome si potevano trovare tutte le novità sul mondo dell'informazione e del giornalismo. Franco Abruzzo è Morto a 85 anni nella sua casa di Sesto San Giovanni e il suo nome dirà molto a più e meno giovani. Era statato un longevo presidente dell'Ordine dei giornalisti della lombardia, carica che aveva coperto per 18 anni attraverso sette tornate elettorali, oltre ad altri mandati (prima e dopo) da consigliere). Era nato a Cosenza, si definiva "un Longobardo del Sud tornato a casa", come ricorda il Giorno, che è stato a lungo il suo giornale. Dalla Calabria si era trasferito a Milano "con l'obiettivo di lavorare al Giorno, il quotidiano più moderno d'Italia", diceva.

