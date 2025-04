Montecarlo Alcaraz è il primo finalista | eliminato Davidovich Fokina

Alcaraz è il primo finalista del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, ha superato il connazionale Alejandro Davidovich Fokina, numero 42 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-2), 6-4 in due ore e dieci minuti di gioco.

