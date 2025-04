Monica Giandotti | Pronta per il Tg2 Post Polemiche? Felice che Rai valorizzi dipendenti

Posto questo incarico". A parlare con l’Adnkronos è il volto Rai Monica Giandotti, che fotografa così il suo stato d’animo a 48 ore dal debutto a ‘Tg2 Post’, dove apparirà ufficialmente per la prima puntata .L'articolo Monica Giandotti: “Pronta per il Tg2 Post. Polemiche? Felice che Rai valorizzi dipendenti” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun Post correlato. Leggi su .com (Adnkronos) – "Sono molto contenta, affronto questa sfida con grande spirito di servizio nei confronti della Rai che mi ha proo questo incarico". A parlare con l’Adnkronos è il volto Rai, che fotografa così il suo stato d’animo a 48 ore dal debutto a ‘Tg2’, dove apparirà ufficialmente per la prima puntata .L'articolo: “per il Tg2che Rai” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessuncorrelato.

Potrebbe interessarti anche:

Monica Giandotti nuova conduttrice di TG2 Post

Il TG2 Post continua a non trovare pace. Dopo l’addio di Manuela Moreno, avvenuto circa un mese fa, il talk di approfondimento, vera e propria zavorra dal punto di vista degli ascolti di Rai 2, ...

Bel colpo di Preziosi : Monica Giandotti al Tg2 Post

Un bel colpo messo a segno da Antonio Preziosi: il direttore del Tg2 è riuscito a strappare a Rai 3 un pezzo grosso come Monica Giandotti, che andrà a condurre la rubrica quotidiana Tg2 Post, ...

Monica Giandotti lascia il ‘Tg3 Linea Notte’ e passa al ‘Tg2 Post’

(Adnkronos) – La giornalista del 'Tg3 Linea Notte' Monica Giandotti, da lunedì 14 aprile condurrà il 'Tg2 Post'. La notizia viene confermata all'Adnkronos da fonti Rai. La Giandotti prenderà il ...

Monica Giandotti passa al Tg2 Post, cosa dice la giornalista sulle polemiche. Monica Giandotti: "Pronta per il Tg2 Post. Polemiche? Felice che Rai valorizzi dipendenti". Monica Giandotti lascia il 'Tg3 Linea Notte' e passa al 'Tg2 Post'. Monica Giandotti pronta al debutto come conduttrice di Tg2 Post: nuove sfide e conferme in arrivo. Monica Giandotti: nuova avventura al timone di Tg2 Post, tra entusiasmo e sfide. Monica Giandotti | Pronta per il Tg2 Post Polemiche? Felice che Rai valorizzi dipendenti. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di gaeta.it:) Monica Giandotti pronta al debutto come conduttrice di Tg2 Post: nuove sfide e conferme in arrivo - Monica Giandotti si prepara al debutto di Tg2 Post, promettendo un'informazione rigorosa e di qualità, mantenendo la tradizione del servizio pubblico e puntando su ospiti di spicco.

(Ne dà notizia ecodelcinema.com:) Monica Giandotti pronta al debutto come conduttrice di Tg2 Post: le sue aspettative e obiettivi - Monica Giandotti debutta come conduttrice di Tg2 Post, esprimendo entusiasmo e responsabilità. Si impegna a mantenere il format originale e a garantire notizie di qualità con ospiti di rilievo.

(Stando a quanto scrive msn.com:) Monica Giandotti: "Pronta per il Tg2 Post. Polemiche? Felice che Rai valorizzi dipendenti" - (Adnkronos) - "Sono molto contenta, affronto questa sfida con grande spirito di servizio nei confronti della Rai che mi ha proposto questo incarico". A parlare con l’Adnkronos è il volto Rai Monica Gi ...