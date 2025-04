Oasport.it - Monaco: “Musetti sta diventando uomo. Vedo 3 azzurri molto forti della classe 2007”

Nuovo appuntamento con TennisMania, il programma in onda ogni giorno sul canale YouTube di OA Sport con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido. Proprio quest’ultimo si è soffermato nel corsopuntata sui tanti temi che la giornata di ieri ha presentato, in particolare la vittoria di Lorenzonei confronti di Stefanos Tsitsipas a Montecarlo, con il raggiungimento per il toscanosua prima semifinale in un Masters 1000.Un giudizio sulgiocatore e, conche spende parole al miele per il tennista toscano: “Prima o poi qualcuno renderà merito a questo ragazzo. C’è sempre un grande malinteso su, visto che le sue partite non saranno mai delle passeggiate, perchè, banalmente, non ha le armi per annientarti. Vedete che spesso il giocatore esplosivo ad inizio partita gli salta un po’ sopra, perchè lui è un po’ passivo e sta sempre dietro.