Milano da milionari è tra le 15 città con più ricchi al mondo

Milano: secondo uno studio di Henley & Partners, il capoluogo meneghino si posiziona tra le città con più ricchi al mondo, con una crescita del 24% dei residenti facoltosi in dieci anni, tra il 2014 e il 2024.Ma oltre al regime fiscale agevolato, risultano attrattive per milionari e miliardari anche il dinamismo dei settori moda e lusso e la ripresa economica post-Covid. Da non sottovalutare, poi, la posizione strategica che permette di raggiungere in tempi relativamente brevi altri importanti centri europei.Perché Milano attrae i ricchiAnche Roma si difende, confermandosi attrattiva per investitori e multinazionali, ma un po' meno di Milano: nella classifica di Henley & Partners la Capitale si piazza al 26° posto.Di seguito la Top 15 delle città con più milionari al mondo (in dollari):cittàStatomilionaricenti-milionarimiliardari1New YorkUsa384,500818662Bay Area (Calif.

