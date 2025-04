Milano colpisce l’ex compagna al volto con un cacciavite | arrestato 54enne

cacciavite in testa, vicino a un occhio. Almeno dieci volte. È l’aggressione che si è consumata a Milano in corso Lodi, all’angolo con via Polesine, ai danni di una donna. L’autore è l’ex convivente: l’uomo ha sferrato l’attacco mentre la moglie era al supermercato con un’amica.Subito dopo è stato bloccato da una pattuglia della Polizia locale. La donna, italiana di 43 anni è stata portata in gravi condizioni all’ospedale Policlinico. L’uomo, un tunisino di 54 anni, è stato fermato, ammanettato e portato nell’Ufficio arresti.Gli agenti hanno sentito diversi testimoni e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l’aggressione. All’uomo, per il momento, vengono contestati i reati di maltrattamenti e lesioni pluriaggravate. Si attende la visita medico legale per procedere eventualmente anche per tentato omicidio nei confronti dell’uomo. Ilfattoquotidiano.it - Milano, colpisce l’ex compagna al volto con un cacciavite: arrestato 54enne Leggi su Ilfattoquotidiano.it L’ha colpita con unin testa, vicino a un occhio. Almeno dieci volte. È l’aggressione che si è consumata ain corso Lodi, all’angolo con via Polesine, ai danni di una donna. L’autore èconvivente: l’uomo ha sferrato l’attacco mentre la moglie era al supermercato con un’amica.Subito dopo è stato bloccato da una pattuglia della Polizia locale. La donna, italiana di 43 anni è stata portata in gravi condizioni all’ospedale Policlinico. L’uomo, un tunisino di 54 anni, è stato fermato, ammanettato e portato nell’Ufficio arresti.Gli agenti hanno sentito diversi testimoni e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l’aggressione. All’uomo, per il momento, vengono contestati i reati di maltrattamenti e lesioni pluriaggravate. Si attende la visita medico legale per procedere eventualmente anche per tentato omicidio nei confronti dell’uomo.

