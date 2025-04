Milan Maignan sta bene | fermo fino a martedì Per il derby con l’Inter…

Maignan sta bene ed è stato dimesso dopo la botta subita durante Udinese-Milan Pianetamilan.it - Milan, Maignan sta bene: fermo fino a martedì. Per il derby con l’Inter… Leggi su Pianetamilan.it Secondo quanto riportato da 'Gazzetta.it', Mikestaed è stato dimesso dopo la botta subita durante Udinese-

