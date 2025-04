Milan Maignan dimesso dall' ospedale dopo il trauma cranico

Milano, 12 aprile 2025 – Lo scontro di gioco, l'apprensione, il trasporto in ospedale, il Santa Maria della Misericordia di Udine. Poi, il sospiro di sollievo. Per Mike Maignan è previsto il rientro in queste ore a Milano, dopo aver passato una notte in osservazione all'ospedale di Udine. Il giocatore, dopo l'impatto con il compagno Jimenez al settimo minuto del secondo tempo di Udinese-Milan, aveva riportato un trauma cranico. "trauma cranico, è cosciente, andrà in ospedale per accertamenti". E poi: "Gli esami a cui è stato sottoposto hanno dato esito negativo". Infine: "Passerà la notte in ospedale in osservazione. Rientro a Milano previsto sabato mattina", le note del Milan. Da capire, ora, i tempi di recupero: il Milan giocherà in campionato domenica 20 aprile contro l'Atalanta e mercoledì 23 in Coppa Italia contro l'Inter.

