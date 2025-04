Milan la champions è impossibile?

champions, nonostante disti solamente due lunghezze più dell’ europa, è forse troppo lontana per sognare.La Juventus di Tudor sembra la favorita per accedervi dato il calendario favorevole. Il bologna invece, nonostante occupi al momento il 4° posto, ha un calendario difficilissimo. Dailymilan.it - Milan, la champions è impossibile? Leggi su Dailymilan.it La vittoria di ieri a Udine a riacceso le piccole speranze europee dei rossoneri. Non sono solo 3 punti quelli guadagnati di ieri: la convinzione dei propri mezzi e la sicurezza con il nuovo asset difensivo sono elementi da non sottovalutare. Se il quarto posto sembra il frutto proibito di cui non bisognerebbe nemmeno parlare, l’ europa league non lo è così tanto. Le lunghezze dal quarto posto sono 4; certo i rossoneri hanno una partita in più, ma questa giornata una tra Roma e Lazio perderà sicuramente punti dato l’ imminente derby di domani. La, nonostante disti solamente due lunghezze più dell’ europa, è forse troppo lontana per sognare.La Juventus di Tudor sembra la favorita per accedervi dato il calendario favorevole. Il bologna invece, nonostante occupi al momento il 4° posto, ha un calendario difficilissimo.

Potrebbe interessarti anche:

Sanremo 2025 - Elettra Lamborghini : “Bello il Festival ma ieri mi sono addormentata”

“Se mi aspettavo un dissing tra Fedez e Tony Effe? Non è ancora detto, non so nulla ma può succedere di tutto”. Lo ha detto Elettra Lamborghini, a margine della conferenza stampa al teatro Ariston ...

Travaglio a La7 : “I miliardari che oggi sono ai piedi di Trump fino all’altro ieri erano al servizio di Biden”. Botta e risposta con Giannini

Botta e risposta a Otto e mezzo (La7) tra il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini sulla futura presidenza americana di Donald Trump e sul ...

Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera - un eliminato - tante sgridate - Shaila e Lorenzo si sono lasciati

Ecco che cosa è successo al GF ieri sera 27 febbraio 2025 Scopriamo chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera, giovedì 27 febbraio 2025. Il televoto vedeva in sfida cinque concorrenti donne. La ...

Napoli-Milan, “Conceicao deve maledire sé stesso e le sue scelte bislacche”. Mauro: "Impossibile continuare a giocare con Leao, Pulisic, Abraham, Reijnders e Fofana". Santiago Gimenez nuovo giocatore del Milan, ma non può giocare il derby con l'Inter: la regola è chiara. Leao: "Milan, nulla è impossibile. Conceiçao ci ha dato la scossa. Mi vedo qui anche in futuro". Champions League: Milan, Atalanta e Juventus vogliono gli ottavi di finale. Ranking Uefa, addio alle 5 squadre in Champions: oggi l’Italia è fuori dai giochi, servirebbe un…. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da spaziomilan.it:) Milan-Chiesa, si accende la trattativa: un fattore può essere decisivo - Potrebbe presto diventare realtà il trasferimento al Milan di Federico Chiesa. C'è un dettaglio che fa sognare il popolo rossonero.

(L’agenzia spaziomilan.it ha pubblicato che:) “Sì al Milan? Mi viene da ridere”: clamoroso stop alla trattativa, rossoneri beffati - Il club in Via Aldo Rossi credeva di essere a buon punto per la trattativa ma è arrivata in live una pessima notizia per il Milan.

(In base alle informazioni di msn.com:) Condò: “Impossibile dare un voto al Milan, non si può iniziare così…” - Paolo Condò ha commentato la partita di ieri del Milan, che ha pareggiato contro la Fiorentina. Ecco le sue considerazioni ...