"Mi devo operare per raddrizzare le gambe, taglieranno piccole parti di ossa": Zambrotta racconta il suo problema alle ginocchia

“Sono un modello di laboratorio: se mi guardano le, mi chiedono ‘come fa a camminare questo essere umano?‘”. Ospite al podcast di Gianluca Gazzoli Passa dal BSMNT, Gianlucaha avuto modo di affrontare diversi argomenti relativi alla sua carriera da calciatore: dall’addio alla Juventus post Calciopoli, al progetto del Como di Fabregas passando per latica relativaarcuate che sono sempre state un suo tratto distintivo.“Non è una cosa ti porta il calcio, io tra l’altro non ho avuto grandi infortuni in carriera. Mi sono solo operato 3 volte ai menischi interni, ma sono operazioni semplici. Non ho i menischi interni a destra e a sinistra, e lesi sono arcuate sempre più“, ha spiegato. Annunciando che però si sottoporrà a un intervento chirurgico: “Ora, nel giro di breve, mi opererò a entrambe le