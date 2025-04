Mi chiamavano Erode perché non volevo bimbi ai matrimoni Oggi vorrei avere un figlio è come se mi mancasse un pezzo | così Enzo Miccio a Ciao Maschio

Enzo Miccio sarà ospite di Nunzia De Girolamo nella seconda puntata di “Ciao Maschio” in onda, stasera, sabato 12 aprile in seconda serata su Rai 1. Nel gioco del “Cosa ti manca” è stato lo stesso conduttore e wedding planner a scrivere che gli manca un figlio.Miccio ha poi specificato: “Da giovane mi chiamavano, scherzosamente, Erode. E non volevo che ci fossero i bambini ai miei matrimoni, alle feste, i miei nipoti mi davano fastidio quasi. Adesso mi rendo conto che è la cosa più importante che mi manca, forse è una cosa che mai avrò e non so neanche se sarei stato all’altezza di farlo, di essere padre, anche perché il ruolo del padre non è facile, quindi mi rendo conto che è una cosa molto complicata’’.E ancora: “Questo desiderio non è per soddisfare un mio egoismo personale, ma perché mi sarebbe piaciuto trasferire, educare, occuparmi, curare, lasciare un’eredità, ma non un’eredità materiale, ovviamente. Ilfattoquotidiano.it - “Mi chiamavano Erode perché non volevo bimbi ai matrimoni. Oggi vorrei avere un figlio, è come se mi mancasse un pezzo”: così Enzo Miccio a Ciao Maschio Leggi su Ilfattoquotidiano.it sarà ospite di Nunzia De Girolamo nella seconda puntata di “” in onda, stasera, sabato 12 aprile in seconda serata su Rai 1. Nel gioco del “Cosa ti manca” è stato lo stesso conduttore e wedding planner a scrivere che gli manca unha poi specificato: “Da giovane mi, scherzosamente,. E nonche ci fossero i bambini ai miei, alle feste, i miei nipoti mi davano fastidio quasi. Adesso mi rendo conto che è la cosa più importante che mi manca, forse è una cosa che mai avrò e non so neanche se sarei stato all’altezza di farlo, di essere padre, ancheil ruolo del padre non è facile, quindi mi rendo conto che è una cosa molto complicata’’.E ancora: “Questo desiderio non è per soddisfare un mio egoismo personale, mami sarebbe piaciuto trasferire, educare, occuparmi, curare, lasciare un’eredità, ma non un’eredità materiale, ovviamente.

