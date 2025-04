Mestre 45enne fermato con l' accusa di violenza sessuale nei confronti di un' 11enne

Tgcom24.mediaset.it - Mestre, 45enne fermato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di un'11enne Leggi su Tgcom24.mediaset.it Una persona avrebbe sentito le urla della ragazzina e sarebbe intervenuta, facendo così allontanare il presunto responsabile. Quest'ultimo sarebbe stato poi rintracciato dai carabinieri poche ore dopo

Mestre, ragazzina di 11 anni violentata in strada: arrestato un 45enne.

