Mestre 45enne accusato di violenza su bimba di 11 anni | arrestato dai Carabinieri

anni è stato fermato dai Carabinieri di Mestre con l'accusa di aver compiuto un abuso sessuale su una bambina di 11 anni, aggredita all'uscita di scuola. Il fatto sarebbe accaduto giovedì pomeriggio: dopo le indagini degli investigatori dell'Arma, l'uomo, un italiano con precedenti di polizia - non originario della zona in cui è avvenuta l'aggressione - è stato rintracciato nella notte tra giovedì e venerdì e sottoposto a fermo di iniziato di delitto. Ora è in carcere, in attesa della decisione dei magistrati. Tg24.sky.it - Mestre, 45enne accusato di violenza su bimba di 11 anni: arrestato dai Carabinieri Leggi su Tg24.sky.it Un uomo di 45è stato fermato daidicon l'accusa di aver compiuto un abuso sessuale su una bambina di 11, aggredita all'uscita di scuola. Il fatto sarebbe accaduto giovedì pomeriggio: dopo le indagini degli investigatori dell'Arma, l'uomo, un italiano con precedenti di polizia - non originario della zona in cui è avvenuta l'aggressione - è stato rintracciato nella notte tra giovedì e venerdì e sottoposto a fermo di iniziato di delitto. Ora è in carcere, in attesa della decisione dei magistrati.

Mestre, 45enne accusato di violenza su bimba di 11 anni: arrestato dai Carabinieri. Mestre, seguita fuori da scuola e violentata a 11 anni, fermato un uomo. Mestre, 45enne fermato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di un'11enne. Mestre, 11enne violentata dopo la scuola: indagato un uomo di 45 anni.

