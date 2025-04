Meloni da Trump porterà con sé la voce dell’Europa Il commento di Bonanni

dell’Europa. L’America che da ragazzo ammiravo e che tuttavia ammiro ancora come faro storico di democrazia liberale, esempio di apertura, solidarietà e speranza per l’umanità alle prese con tiranni e poteri oscuri, oggi assume atteggiamenti ostili e sconcertanti.Si minacciano annessioni di Groenlandia e Canada, o richieste all’Ucraina di risarcimenti in minerali rari, pena l’abbandono all’invasione russa. È una retorica surreale. È come se un chirurgo, durante un’operazione a cuore aperto, ricattasse il paziente sotto i ferri per ottenere la sua eredità. Immagine estrema, eppure efficace per descrivere il clima che si respira. Formiche.net - Meloni da Trump porterà con sé la voce dell’Europa. Il commento di Bonanni Leggi su Formiche.net Viviamo un tempo di mutamenti rapidi e profondi, che generano in molti – e in me – un senso di smarrimento personale. Lo provo in modo particolare osservando il cambiamento radicale di tono dell’amministrazione americana nei confronti. L’America che da ragazzo ammiravo e che tuttavia ammiro ancora come faro storico di democrazia liberale, esempio di apertura, solidarietà e speranza per l’umanità alle prese con tiranni e poteri oscuri, oggi assume atteggiamenti ostili e sconcertanti.Si minacciano annessioni di Groenlandia e Canada, o richieste all’Ucraina di risarcimenti in minerali rari, pena l’abbandono all’invasione russa. È una retorica surreale. È come se un chirurgo, durante un’operazione a cuore aperto, ricattasse il paziente sotto i ferri per ottenere la sua eredità. Immagine estrema, eppure efficace per descrivere il clima che si respira.

Meloni da Trump porterà con sé la voce dell'Europa. Il commento di Bonanni. Dazi di Trump, ma anche "dazi interni": perché Meloni ha ragione a richiamare Bruxelles alla realtà. Le voglie espansionistiche di Trump sono già arrivate in Italia. La voce grossa di Trump e Musk è un messaggio all'Occidente. Tra Trump e la Ue, Meloni sta lentamente andando dove la porta il cuore. Meloni: «Italia prospera, smentite fake news. Trump è forte, non si allontanerà dall'Europa».

